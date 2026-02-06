Radnički superioran u Herceg Novom

U derbiju devetog kola Vaterpolo regionalne lige, vaterpolisti Radničkog upisali su ubedljivu pobedu nad ekipom Jardan m:tel-a, u Herceg Novom, rezultatom 21:13.

U okršaju timova sa velikim brojem reprezentativaca sa nedavno završenog Evropskog prvenstva, Kragujevčani su prikazali izuzetno raspoloženje u napadu, uz čvrstu, agresivnu i požrtvovanu igru u odbrani, što je na kraju rezultiralo visokim i potpuno zasluženim trijumfom. Domaćin je na svom „Škveru“ imao prednost samo u dva navrata na samom početku meča (2:1, 3:2), posle čega je Radnički preuzeo kontrolu utakmice. Ipak, prvo vođstvo od dva gola razlike Kragujevčani