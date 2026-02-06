Teroristički napad na general-potpukovnika Vladimira Aleksejeva potvrdio je odlučnost kijevskog režima da poremeti pregovore, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

„Ovaj teroristički napad još jednom je potvrdio odlučnost Zelenskog režima da stalno vrši provokacije usmerene na remećenje procesa pregovora. Taj režim je spreman na sve kako bi ubedio svoje zapadne sponzore da ne odustaju od težnji da Sjedinjene Države skrenu sa puta da postignu pravedno rešenje“, istakao je on. Zapad po svaku cenu želi da kijevski režim opstane kako bi mogao da „grize“ Rusiju, ocenio je Lavrov.