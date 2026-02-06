Atentat u Moskvi: Teško ranjen drugi čovek ruske vojne obaveštajne službe

Vreme pre 3 sata
Atentat u Moskvi: Teško ranjen drugi čovek ruske vojne obaveštajne službe

General-pukovnik Vladimir Aleksejev hospitalizovan je u petak sa višestrukim ranama nanetim iz vatrenog oružja. Žrtva atentata u Moskvi je drugi čovek ruske vojne obaveštajne uprave GRU

General-pukovnik Vladimir Aleksejev, drugi čovek ruske vojne obaveštajne uprave (GRU) ranjen je u Moskvi, u onome što su istražitelji nazvali pokušajem ubistva. Aleksejev je hospitalizovan u petak nakon što je nekoliko puta upucan, između ostalog i u leđa, izvestio je Istražni komitet. Njegovo zdravstveno stanje nije poznato. Naoružani napadači su pobegli s mesta događaja, naveo je Komitet. Prema nepotvrđenim medijskim izveštajima, Aleksejev je upucan na stepeništu
Ključne reči

GruMoskva

