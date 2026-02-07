Šta se dešava sa Bogdanovićem?

B92 pre 3 sata
Šta se dešava sa Bogdanovićem?

Srpski reprezentativac Bogdan Bogdanović, odlukom trenera, nije bio u sastavu Klipersa protiv Sakramenta.

Ekipa iz "El-Eja" slavila je rezultatom 114:111. Podsetimo, Bogdanović se nedavno vratio na teren nakon kraće pauze uzrokovane povredom, upisao je dva poena na prethodnoj utakmici protiv Klivlenda, ali ga, iznenađujuće, nije bilo protekle noći u rosteru. Uz njegovo ime stajalo je "DNP" (did not play) odlukom trenera Tajrona Lua. Američki mediji ne navode razlog odsustva Bogdanovića iz ekipe. U svakom slučaju, naredni dani pokazaće da li je ovo bio još samo jedan
