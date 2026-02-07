Dignute pesnice, ori se "za dom spremni"! Novi ustaški dernek na Tompsonom koncertu: Sala u Rijeci odjekuje, poznata političarka se hvalila na mrežama

Blic pre 1 sat
Dignute pesnice, ori se "za dom spremni"! Novi ustaški dernek na Tompsonom koncertu: Sala u Rijeci odjekuje, poznata…
Održani su protesti protiv fašizma u Rijeci, prikazavši alternativne poruke na plakatima i transparentima Policija je najavila intenzivno prisustvo i monitoring tokom održavanja ovih manifestacija U riječkoj Dvorani mladosti na večerašnjem koncertu pevača Marka Perkovića Tompsona, poznatog po promovisanju ustaštva, uz pesmu ''Bojna Čavoglave'', mogle su se videti desne ruke u vazduhu, prenosi Novi list. - Slično je bilo i na pesmi 'Anica - Kninska kraljica', a na
