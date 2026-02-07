Na Tompsonovom koncertu u Rijeci podignute desnice i "za dom spremni"

Telegraf pre 4 sati  |  Telegraf.rs/Tanjug
Na Tompsonovom koncertu u Rijeci podignute desnice i "za dom spremni"
U riječkoj Dvorani mladosti na večerašnjem koncertu pevača Marka Perkovića Tompsona, poznatog po promovisanju ustaštva, uz pesmu "Bojna Čavoglave", mogle su se videti desne ruke u vazduhu, prenosi Novi list. "Slično je bilo i na pesmi 'Anica - Kninska kraljica', a na video-bimu je pre i tokom pesme "Pjevaj sokole" osvanuo Tuđman s govorom, a energični niz nastavili su 'Geni kameni' i 'Moj Ivane''', navodi riječki portal. Uoči večerašnjeg koncerta lokalna
HrvatskaRijekakoncertmarko perković tompson

