Novi ustaški pir na Tompsonovom koncertu! Desne ruke u vis: "Za dom spremni" - ori se dvoranom u Rijeci

Kurir pre 5 sati
U riječkoj Dvorani mladosti na večerašnjem koncertu pevača Marka Perkovića Tompsona, poznatog po promovisanju ustaštva, uz pesmu ''Bojna Čavoglave'', mogle su se videti desne ruke u vazduhu, prenosi Novi list. - Slično je bilo i na pesmi 'Anica - Kninska kraljica', a na video-bimu je pre i tokom pesme 'Pjevaj sokole' osvanuo Tuđman s govorom, a energični niz nastavili su 'Geni kameni' i 'Moj Ivane' - navodi riječki portal. Uoči večerašnjeg koncerta lokalna
Blic pre 6 sati
Telegraf pre 5 sati
