Efektiva poziva na bojkot Deleza

Danas pre 16 sati  |  Danas Online
Efektiva poziva na bojkot Deleza

Udruženje potrošača Efektiva, poziva na novi bojkot trgovinskog lanca Delez.

Poziv je usledio nakon vesti da je Delez tužio državu zbog Uredbe o maržama. Delez je najveći trgovinski lanac u zemlji, sa najvećim brojem maloprodaja i najvećim prihodima. Tokom 2023. i 2024. Delez je poslovao sa bruto maržom od 46%, ostvarivši čistu dobit od oko 130 mil evra. Poziv na bojkot je nastavak prošlogodišnje borbe za niže cene hrane u Srbiji, koje su među najvišima u Evropi. Delez je tu prepoznat, od strane potrošača, kao najuticajniji na opšte
