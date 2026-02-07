Orbanove optužbe: Ukrajina je neprijatelj Mađarske, tražila da ne dobijamo ruske energente

Euronews pre 26 minuta  |  Autor: Tanjug
Orbanove optužbe: Ukrajina je neprijatelj Mađarske, tražila da ne dobijamo ruske energente

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je danas da je Ukrajina neprijatelj Mađarske zbog toga što je zahtevala od Brisela da Mađarska ne dobija jeftine ruske energente.

Orban je rekao na mitingu u Sombatelju, na zapadu Mađarske, da Ukrajinci moraju da odustanu od svojih stalnih zahteva u Briselu da Mađarsku isključe iz dobijanja jeftine ruske energije, preneo je portal Hirado.hu. "Dok god Ukrajina to radi, naš neprijatelj krši naše elementarne interese", naveo je Orban i istakao da bi Mađarska, ako ne bi bilo ruske nafte i gasa, morala da plaća nekoliko puta veće cene od sadašnjih. Istakao je da Ukrajina ne bi trebalo da postane
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Pokušao da ubije putinovog generala, pa pao u dubajiu: Nakon hapšenja osumnjičenog atentatora oglasio se Lavrov: "To je…

Pokušao da ubije putinovog generala, pa pao u dubajiu: Nakon hapšenja osumnjičenog atentatora oglasio se Lavrov: "To je teroristički čin"

Blic pre 16 minuta
"Ukrajina je neprijatelj Mađarske"! Orban: Kijev želi da liši Budimpeštu ruskih energetskih resursa

"Ukrajina je neprijatelj Mađarske"! Orban: Kijev želi da liši Budimpeštu ruskih energetskih resursa

Kurir pre 41 minuta
Ukrajina bez struje – kada SAD predlaže okončanje rata; "Sarma" je novo rusko oružje

Ukrajina bez struje – kada SAD predlaže okončanje rata; "Sarma" je novo rusko oružje

RTS pre 51 minuta
Orban: Ukrajina je neprijatelj Mađarske, traži prekid ruskih energenata

Orban: Ukrajina je neprijatelj Mađarske, traži prekid ruskih energenata

Politika pre 41 minuta
Orban prvi put otvoreno: Ukrajina je neprijatelj Mađarske!

Orban prvi put otvoreno: Ukrajina je neprijatelj Mađarske!

Večernje novosti pre 56 minuta
UKRAJINSKA KRIZA Zelenski: SAD žele da okončaju rat; Putin pred izborom da zaustavi sukob ili da proglasi mobilizaciju

UKRAJINSKA KRIZA Zelenski: SAD žele da okončaju rat; Putin pred izborom da zaustavi sukob ili da proglasi mobilizaciju

RTV pre 3 sata
Ukrajinske nuklearne elektrane smanjenje proizvodnju zbog ruskih napada

Ukrajinske nuklearne elektrane smanjenje proizvodnju zbog ruskih napada

Politika pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaBriselMađarskanaftaViktor Orban

Svet, najnovije vesti »

Predsednik ekstremno desničarske stranke u Francuskoj podržao Marin Le Pen

Predsednik ekstremno desničarske stranke u Francuskoj podržao Marin Le Pen

Danas pre 36 minuta
„Najveća pretnja nije da će Tramp napasti saveznika, već…“: Mark Leonard za Gardijan o tome kako poraziti „novu desnicu“ u…

„Najveća pretnja nije da će Tramp napasti saveznika, već…“: Mark Leonard za Gardijan o tome kako poraziti „novu desnicu“ u Evropi

Danas pre 46 minuta
Orban: Ukrajina je neprijatelj Mađarske, nismo slali trupe u Jugoslaviju 1999, neće ih slati ni u Ukrajinu

Orban: Ukrajina je neprijatelj Mađarske, nismo slali trupe u Jugoslaviju 1999, neće ih slati ni u Ukrajinu

RTV pre 1 minut
Merc je počeo da igra igru koju je nekada igrao Hitler

Merc je počeo da igra igru koju je nekada igrao Hitler

Sputnik pre 16 minuta
Orban upozorava: EU navikava građane na ideju o ratu protiv Rusije; Ukrajina - neprijatelj Mađarske

Orban upozorava: EU navikava građane na ideju o ratu protiv Rusije; Ukrajina - neprijatelj Mađarske

Sputnik pre 21 minuta