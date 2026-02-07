Noć koju će srpska košarkaška javnost zaboraviti posle doručka: Bogdanu ni minut u pobedi, Jović jako loš u porazu!

Hot sport pre 34 minuta
Noć koju će srpska košarkaška javnost zaboraviti posle doručka: Bogdanu ni minut u pobedi, Jović jako loš u porazu!

Ne sjajno veče za naše reprezentativce! Dve dramatične NBA utakmice obeležile su noć između petka i subote: Los Anđeles Klipersi savladali su Sakramento 114:111, dok je Boston, posle spektakularnog povratka, srušio Majami 98:96.

Srpski košarkaši ostali su daleko od centra pažnje – Bogdan Bogdanović nije odigrao ni minut, dok je Nikola Jović za šest minuta u dresu Majamija šutirao 0/5, zabeležio samo jednu asistenciju i završio večer uz minimalan učinak. Klipersi su trijumfovali zahvaljujući još jednoj impresivnoj partiji Kavaija Lenarda, koji je ubacio 31 poen uz devet skokova i sedam asistencija. Pratio ga je Džon Kolins sa 22 poena, a pobedu je praktično prelomo Bruk Lopez trojkom
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

Da li je vreme za povratak u Evropu? Evo šta je Bogdan Bogdanović doživeo od Klipersa

Da li je vreme za povratak u Evropu? Evo šta je Bogdan Bogdanović doživeo od Klipersa

Večernje novosti pre 40 minuta
Preokret sezone Bostona - Vučević dobar na debiju, Jović sve promašio

Preokret sezone Bostona - Vučević dobar na debiju, Jović sve promašio

B92 pre 40 minuta
Baksi srušili Pejserse: Pogledajte kako je Milvoki ostvario pobedu protiv Indijane (video)

Baksi srušili Pejserse: Pogledajte kako je Milvoki ostvario pobedu protiv Indijane (video)

Kurir pre 1 sat
Portland siguran na domaćem terenu: Pogledajte kako su Trejlblejzersi srušili Memfis (video)

Portland siguran na domaćem terenu: Pogledajte kako su Trejlblejzersi srušili Memfis (video)

Kurir pre 1 sat
Katastrofalno veče Nikole Jovića: Srbin očajan u novom porazu Majamija! (video)

Katastrofalno veče Nikole Jovića: Srbin očajan u novom porazu Majamija! (video)

Kurir pre 1 sat
Pistonsi demolirali Nikse: Pogledajte kako je Detroit ostvario ubedljivu pobedu protiv Njujorka (video)

Pistonsi demolirali Nikse: Pogledajte kako je Detroit ostvario ubedljivu pobedu protiv Njujorka (video)

Kurir pre 1 sat
Pelikansi iznenadili Timbervulvse: Pogledajte kako je Nju Orleans savladao Minesotu u gostima (video)

Pelikansi iznenadili Timbervulvse: Pogledajte kako je Nju Orleans savladao Minesotu u gostima (video)

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBASakramentoLos AnđelesBostonBogdan Bogdanović

Sport, najnovije vesti »

Dejvis kup: Srbija na ivici poraza od Čilea, večeras nastupa dubl

Dejvis kup: Srbija na ivici poraza od Čilea, večeras nastupa dubl

Danas pre 10 minuta
Otvorene Zimske olimpijske igre: Maraja Keri, počast Armaniju i zvižduci za Džej Di Vensa

Otvorene Zimske olimpijske igre: Maraja Keri, počast Armaniju i zvižduci za Džej Di Vensa

BBC News pre 40 minuta
Milić bio nadomak najveće pobede u karijeri, Srbija u teškoj situaciji protiv Čilea

Milić bio nadomak najveće pobede u karijeri, Srbija u teškoj situaciji protiv Čilea

RTS pre 5 minuta
Spektakl - “Džoker” protiv Fabjana, drugi deo!

Spektakl - “Džoker” protiv Fabjana, drugi deo!

Sportske.net pre 34 minuta
Paskval doneo zabrinjavajuće vesti - Panter ozbiljnije povređen?

Paskval doneo zabrinjavajuće vesti - Panter ozbiljnije povređen?

Sportske.net pre 5 minuta