Noć koju će srpska košarkaška javnost zaboraviti posle doručka: Bogdanu ni minut u pobedi, Jović jako loš u porazu!

Ne sjajno veče za naše reprezentativce! Dve dramatične NBA utakmice obeležile su noć između petka i subote: Los Anđeles Klipersi savladali su Sakramento 114:111, dok je Boston, posle spektakularnog povratka, srušio Majami 98:96.

Srpski košarkaši ostali su daleko od centra pažnje – Bogdan Bogdanović nije odigrao ni minut, dok je Nikola Jović za šest minuta u dresu Majamija šutirao 0/5, zabeležio samo jednu asistenciju i završio večer uz minimalan učinak. Klipersi su trijumfovali zahvaljujući još jednoj impresivnoj partiji Kavaija Lenarda, koji je ubacio 31 poen uz devet skokova i sedam asistencija. Pratio ga je Džon Kolins sa 22 poena, a pobedu je praktično prelomo Bruk Lopez trojkom