Centar Niša danas bez struje

Južne vesti pre 1 sat  |  Nikola Đukić
Zbog sistematske zamene brojila, delovi užeg i šireg centra Niša, ali i pojedine ulice u naselju Deveti maj i selu Donje Vlase, u subotu, 7. februara, biće bez električne energije od 8 do 17 sati, saopštila je Elektrodistribucija Niš.

Iz niškog ogranka EDS-a navode da je reč o planiranim radovima na unapređenju kvaliteta i pouzdanosti snabdevanja električnom energijom, zbog kojih je neophodno privremeno isključenje potrošača na više lokacija u gradu i okolini. Bez struje će biti delovi sledećih ulica: Generala Tranijea, Svetozara Markovića, Trg Sinđelićev, Cara Dušana, Obilićev venac, Obrenovićeva, Davidova, Balkanska, Generala Milojka Lešjanina, Nikole Pašića, Milorada Veljkovića Špaje, Ćirila
