Milicu sa oženjenim spojio bivši: Klupko se odmotava, sve počelo nakon hapšenja u Beogradu

Ne prestaje da se priča o emotivnom životu Milice Todorović nakon što su isplivali detalji o njenom partneru, a sada su se pojavili novi detalji.

Kako saznaju domaći mediji, Milica je navodno u vezu sa N.M. ušla nakon raskida sa Hrvatom sa kojim je neko vreme bila u vezi. U pitanju je M. B. koji je uhapšen 13. februara 2025. u Beogradu, u elitnom naselju. Njih dvoje tada su stavili tačku na romansu, a kako se saznaje problem u odnosu bio je i taj što je M. navodno prevario Milicu za jedan automobil. Posao je trebalo da bude završen upravo sa N.M., koji se bavi prodajom kola, sa kojim se Mario i poznavao, a