Preminuo akademik Miro Vuksanović

Akademik i književnik Miro Vuksanović preminuo je u 82. godini, saopštila je Srpska akademija nauka i umetnosti (SANU).

Miro Vuksanović je rođen u Krnjoj Jeli 4. maja 1944. Osnovnu školu je završio u rodnom mestu, a Višu realnu gimnaziju u Nikšiću. Diplomirao je 1969. godine na Filološkom fakultetu u Beogradu, na Grupi za jugoslovensku i opštu književnost. Radio je kao profesor srpskog jezika i književnosti u Tehničkom školskom centru u Somboru (1970-1975), gde je dve godine vršio dužnost pomoćnika direktora. Bio je upravnik Gradske biblioteke "Karlo Bijelicki" u Somboru
