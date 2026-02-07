Skoro 2,3 miliona prijava za bespravne objekte: U Sremskoj Mitrovici prijem do nedelje u Gradskoj kući

Sremska Mitrovica – Prema podacima Republičkog geodetskog zavoda (RGZ), do sada je podneto gotovo 2,3 miliona prijava za upis bespravnih objekata u okviru programa „Svoj na svome“, koji se sprovodi po Zakonu o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima.

Zaključno sa 6. februarom u 19 časova, RGZ je evidentirao ukupno 2.290.337 prijava građana za upis nelegalno izgrađenih objekata. Iako je prvobitno bilo najavljeno da se rok za podnošenje prijava neće produžavati, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević saopštila je da će rok ipak biti produžen za još tri dana. To znači da građani mogu podnositi prijave do nedelje, 8. februara, do ponoći. Prijava bespravnih objekata može se