Tramp ukinuo dodatne carine Indiji nakon dogovora o ruskoj nafti

Indija u velikoj meri zavisi od uvoza energenata

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp potpisao je u petak izvršnu uredbu kojom se ukida "kaznena" carina od 25 odsto na sav uvoz iz Indije, uvedena zbog indijske kupovine ruske nafte, saopštila je Bela kuća. Odluka je, prenosi Rojters, usledila nakon što je Tramp početkom sedmice objavio postizanje trgovinskog sporazuma sa Indijom, prema kojem su američke carine na indijsku robu smanjene sa 50 na 18 odsto, u zamenu za obustavu indijskog uvoza ruske