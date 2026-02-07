"Odluka stupa na snagu odmah": Tramp uvodi paprene carine svima koji posluju sa Iranom

Mondo pre 10 minuta  |  Mila Matović
"Odluka stupa na snagu odmah": Tramp uvodi paprene carine svima koji posluju sa Iranom

Američki predsednik Donald Tramp potpisao je izvršnu uredbu kojom preti uvođenjem carina zemljama koje nastave da trguju s Iranom.

Ovaj potez dolazi u trenutku kada se u Omanu vode pregovori između visokih američkih i iranskih zvaničnika, nakon višenedeljnih napetosti i pretnji s obe strane. U uredbi nije precizirana visina carina, ali se kao primer navodi stopa od 25 odsto. One bi se primenjivale na robu uvezenu u Sjedinjene Američke Države iz bilo koje zemlje koja "direktno ili indirektno kupuje, uvozi ili na drugi način pribavlja bilo kakvu robu ili usluge iz Irana". Tramp je sličnu pretnju
Ključne reči

IranDonald Tramp

