"Odluka stupa na snagu odmah": Tramp uvodi paprene carine svima koji posluju sa Iranom

Američki predsednik Donald Tramp potpisao je izvršnu uredbu kojom preti uvođenjem carina zemljama koje nastave da trguju s Iranom.

Ovaj potez dolazi u trenutku kada se u Omanu vode pregovori između visokih američkih i iranskih zvaničnika, nakon višenedeljnih napetosti i pretnji s obe strane. U uredbi nije precizirana visina carina, ali se kao primer navodi stopa od 25 odsto. One bi se primenjivale na robu uvezenu u Sjedinjene Američke Države iz bilo koje zemlje koja "direktno ili indirektno kupuje, uvozi ili na drugi način pribavlja bilo kakvu robu ili usluge iz Irana". Tramp je sličnu pretnju