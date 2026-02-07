SAD uvode dodatne carine zemljama koje posluju s Iranom

Telegraf pre 34 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
SAD uvode dodatne carine zemljama koje posluju s Iranom

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp potpisao je izvršnu uredbu kojom se uvode dodatne carine na robu iz zemalja koje direktno ili indirektno kupuju, uvoze ili na drugi način pribavljaju robu ili usluge iz Irana, saopšteno je iz Bele kuće.

U skladu sa uredbom, SAD mogu da uvedu dodatnu carinu, koja može da iznosi i do 25 odsto, na robu uvezenu iz bilo koje zemlje za koju se utvrdi da, posle stupanja uredbe na snagu, direktno ili indirektno nabavlja iransku robu ili usluge. U uredbi se navodi da se odluka donosi na osnovu Ustava SAD i važećih zakona, uz obrazloženje da politika i postupci vlasti u Teheranu i dalje predstavljaju "neobičnu i izuzetnu pretnju" po nacionalnu bezbednost, spoljnu politiku i
