Naslovne strane za subotu, 7. februar 2026. godine

Dnevni listovi na naslovnim strana za subotu, 7. februar 2026. godine pišu o arbitraži koju “Delez” pokreće protiv Srbije zbog izgubljene dobiti, političkim posledicama donošenja “Mrdićevih zakona”, atentatu na ruskog generala bezbednosti, Epstin aferi, drugim političkim i ekonomskim temama.

BLIC – “Povratak na posao 1.500 radnika”, nakon što je pančevačka “Petrohemija” ponovo pokrenula pogone. Istraživanje javnog mnjenja koje je sprovela agencija “Galup” pokazuje da su se “Građani Srbije razočarali u Trampa, a i Putina manje vole”. List analizira i da li će nakon upisa prava svojine platiti retroaktivni porez. VEČERNJE NOVOSTI – “Tuže Srbiju u Vašingtonu zbog marži”, o postupku koji je maloprodajni lanac pokrenuo zbog smanjenog prihoda i zatvaranja