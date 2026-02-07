Naslovne strane za subotu, 7. februar 2026. godine

Radio sto plus pre 14 minuta
Naslovne strane za subotu, 7. februar 2026. godine

Dnevni listovi na naslovnim strana za subotu, 7. februar 2026. godine pišu o arbitraži koju “Delez” pokreće protiv Srbije zbog izgubljene dobiti, političkim posledicama donošenja “Mrdićevih zakona”, atentatu na ruskog generala bezbednosti, Epstin aferi, drugim političkim i ekonomskim temama.

BLIC – “Povratak na posao 1.500 radnika”, nakon što je pančevačka “Petrohemija” ponovo pokrenula pogone. Istraživanje javnog mnjenja koje je sprovela agencija “Galup” pokazuje da su se “Građani Srbije razočarali u Trampa, a i Putina manje vole”. List analizira i da li će nakon upisa prava svojine platiti retroaktivni porez. VEČERNJE NOVOSTI – “Tuže Srbiju u Vašingtonu zbog marži”, o postupku koji je maloprodajni lanac pokrenuo zbog smanjenog prihoda i zatvaranja
Otvori na radiostoplus.com

Povezane vesti »

Naslovne strane za subotu, 7. februar 2026. godine

Naslovne strane za subotu, 7. februar 2026. godine

Beta pre 39 minuta
Naslovne strane za subotu, 7. februar 2026. godine

Naslovne strane za subotu, 7. februar 2026. godine

Serbian News Media pre 39 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

PorezVečernje NovostiPetrohemijaVašington

Društvo, najnovije vesti »

Na današnji dan 7. februar

Na današnji dan 7. februar

Serbian News Media pre 9 minuta
4 doručka koja su odlična za snižavanje holesterola

4 doručka koja su odlična za snižavanje holesterola

Danas pre 4 minuta
Na današnji dan, 7. februar

Na današnji dan, 7. februar

N1 Info pre 1 sat
Naslovne strane za subotu, 7. februar 2026. godine

Naslovne strane za subotu, 7. februar 2026. godine

Beta pre 39 minuta
Naslovne strane za subotu, 7. februar 2026. godine

Naslovne strane za subotu, 7. februar 2026. godine

Serbian News Media pre 39 minuta