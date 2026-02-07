Oblačno sa sunčanim intervalima na jugu, najviša dnevna temperatira 12 stepeni

Tokom dana pretežno oblačno vreme, sunčani intervali se očekuju od sredine dana na jugu zemlje. Duvaće vetar slabog intenziteta, a najviša dnevna temperatura biće 12 stepeni.

U većem delu zemlje pretežno oblačno vreme, mestimično sa slabom kišom, na visokim planinama uz provejavanje slabog snega, a samo će od sredine dana na jugu zemlje biti suvo i toplije sa dužim sunčanim intervalima. Duvaće slab vetar, na istoku i umeren, severozapadni i zapadni. Najniža temperatura kretaće se od 1 do 6, a najviša dnevna od 9 do 12 stepeni. Na krajnjem jugu zemlje najviša dnevna temperatura biće i do 14 stepeni. U Beogradu pretežno oblačno, povremeno