Oblačno sa sunčanim intervalima na jugu, najviša dnevna temperatira 12 stepeni

RTS pre 42 minuta
Tokom dana pretežno oblačno vreme, sunčani intervali se očekuju od sredine dana na jugu zemlje. Duvaće vetar slabog intenziteta, a najviša dnevna temperatura biće 12 stepeni.

U većem delu zemlje pretežno oblačno vreme, mestimično sa slabom kišom, na visokim planinama uz provejavanje slabog snega, a samo će od sredine dana na jugu zemlje biti suvo i toplije sa dužim sunčanim intervalima. Duvaće slab vetar, na istoku i umeren, severozapadni i zapadni. Najniža temperatura kretaće se od 1 do 6, a najviša dnevna od 9 do 12 stepeni. Na krajnjem jugu zemlje najviša dnevna temperatura biće i do 14 stepeni. U Beogradu pretežno oblačno, povremeno
Zoom UE pre 1 sat
Mondo pre 1 sat
Telegraf pre 1 sat
Danas pre 5 sati
Sneg

