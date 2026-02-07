Studenti traže da se otpuštena sekretarka beogradskog Medicinskog fakulteta vrati na posao

Na danas organizovanom skupu podrške otpuštenoj sekretarki Medicinskog fakulteta u Beogradu Mariji Radovanović zatraženo je da ona bude vraćena na posao, Studenti su ranije saopštili da je sekretarka Medicinskog fakulteta „nezakonito dobila otkaz, jer je kao uzbunjivač prijavila protivpravno delanje oktroisane uprave fakulteta“. „Nećemo ćutati i nećemo dozvoliti da bilo ko trpi posledice zbog podrške studentima i ukazivanja na nezakonitosti. Ne damo Mariju“, naveli