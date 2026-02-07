"Razumem tuđu bol" Milica Todorović se u oglašavanju jasno obratila i ženi oca svog deteta: "Boli i mene"

Pevačica Milica Todorović oglasila se iz porodilišta zbog hajke nakon otkrivanja šokantne istine o muškarcu kojem je rodila sina Bogdana.

Naime, žena upravo tog čoveka se oglasila za medije i otkrila da je s njim u braku 19 godina i da imaju dvojicu sinova. Milica je u malo dužem saopštenju napisala da prolazi kroz težak period, ali se između ostalog obratila i ženi muškarca kojem je rodila sina. - Razumem da postoje snažne emocije. Razumem i tuđu bol. Ali isto tako moram da kažem, boli i mene - napisala je Milica, aludirajući na Ljiljanu. - Boli kada se o tebi govori bez odgovornosti i priča nešto