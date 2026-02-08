BBC vesti na srpskom

Lindzi Von: Nova teška povreda, kraj sna o olimpijskom zlatu

Legendarna američka skijašica prevezena je na nosilima helikopterom sa staze pošto je imala nezgodan pad samo nekoliko sekundi pre početka spusta.

BBC News pre 1 sat
Lindzi Von
ANDREA SOLERO/EPA
Lindzi Von, legendarna američka skijašica, došla je na Zimske olimpijske igre teško povređena u nadi da bi mogla da osvoji olimpijsko zlato, ali je taj san okončan novom povredom

Umesto sa osmehom, zlatom i jednim od najvećih podviga u istoriji skijanja, Lindzi Von napustila je stazu u italijanskoj Kortini u suzama, na nosilima.

Američka skijašica i jedna od najvećih ikona zimskih sportova u bolovima je odneta je sa staze drugog dana Zimskih olimpijskih igara posle nezgodnog pada.

Samo nekoliko sekundi pošto je započela nastup, Von je pala prilikom doskoka nakon što je imala kontakt sa preprekom na stazi.

Kotrljala se nekoliko desetina metara posle čega je ostala da leži na stazi uz bolnu grimasu na licu, vriske i jecaje.

Gledaoci pokraj staze su bili ozbiljno zabrinuti i u neverici su posmatrali šta se događa sa Von, a u publici je zavladao muk, javlja Džes Anderson, BBC reporterka iz Kortine.

Von su potom lekari jedva skinuli skije sa stopala, što je vrlo teško u ležećem položaju, objasnio je petostruki skijaški olimpijac Grejem Bel za BBC.

„U velikim je bolovima", prokomentarisao je Bel.

„Ovim je njen povratak verovatno završen na najgori mogući način", kazao je.

Ubrzo su stigla nosila, a Von je helikopterom prebačena u bolnicu, što je publika ispratila aplauzom.

Takmičenje je bilo obustavljeno na 20 minuta dok joj se ukazivala pomoć, a takmičarkama koje su nastupale posle nje nije bilo lako da se koncentrišu na spust, javlja BBC reporterka.

Pad Lindzi Von
REUTERS/Annegret Hilse
Lindzi Von doživela je neugodan pad samo nekoliko sekundi posle početka njenog slaloma
Lindzi Von su helikopterom prevezli u bolnicu
Lisi Niesner/Reuters

Von je za san o olimpijskom zlatu uradila ono što većina drugih sportista ne bi - izašla je na stazu samo devet dana pošto je pokidala prednji ukršteni ligament kolena.

Iako joj se nisu davale velike šanse ni za nastup na Zimsim olimpijskim igrama, 41-godišnja Von je u subotu uspešno prošla trening i izašla da se takmiči u nedelju.

„Preuzela je sve moguće rizike i dokazala na treningu da može da se takmiči", kaže Grejem Bel za BBC.

Publika u Kortini
REUTERS/Aleksandra Szmigiel
U publici je posle pada zavladao muk, javlja BBC reporterka Džes Anderson
Transparent podrške Lindzi Von
Andrew Milligan/PA Wire
Lindzi Von je jedna od najvećih zvezda Zimskih olimpijskih igara, posebno zbog činjenice da je ni teška povreda nije sprečila da se takmiči u Italiji

Težak pad doživela je i 30. januara, nedelju dana pre početka ZOI, tokom spusta u Švajcarskoj.

Tada je pokidala prednji ukršteni ligament levog kolena, a uz to ima i nekoliko drugih povreda, poput oštećenja meniskusa.

„Posle opsežnih konsultacija sa lekarima, intenzivne terapije, fizičkih testova i skijanja sa protezom, odlučila sam da sam spremna da se takmičim u spustu u nedelju“, objavila je Von na društvenim mrežama uoči početka ZOI.

Ko je Lindzi Von?

Lindzi Von na zagrevanju u nedelju
ANDREA SOLERO/EPA
  • Rođena je 18. oktobra 1984. u Minesoti
  • Skijanjem počela da se bavi veoma mlada, pre svega pod uticajem oca, i dugo bila poznata kao jedan od najvećih svetskih talenata
  • U Svetskom kupu je debitovala 2000. kao Lindzi Kildou. Posle venčanja sa američkim skijašem Tomasom Vonom uzima njegovo prezime. Razveli su se 2013, ali je ostala Lindzi Von
  • Olimpijska šampionka u spustu iz Vankuvera 2010. godine. Na istim Igrama je došla i do bronze u superveleslalomu, a bronzu ima i u spustu u Pjongčangu 2018.
  • Kao pobednica spusta u francuskom Val d'Isèru dobila je kravu. Kada su joj ponudili da je proda organizatorima za 5.000 evra, Von je to odbila. Kravu je dala čoveku iz Austrije koji je bio spreman da se stara o njoj. Nazvala ju je Olympe
  • Knjigu Snaga je nova lepota: Prihvatite unutrašnju lepotu, jedite zdravo i negujte svoju moć (Strong Is the New Beautiful: Embrace Your Natural Beauty, Eat Clean, and Harness Your Power), napisanu u saradnji sa Sarom Toland, objavila je 2016. godine
  • Vodila je i rijaliti emisiju Čopor (The Pack), u kojoj su se psi i njihovi vlasnici takmičili u različitim izazovima
Lindzi Von
REUTERS/Lisi Niesner

(BBC News, 02.08.2026)

BBC News

