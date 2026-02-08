U Japanu počeli vanredni parlamentarni izbori

Blic pre 15 minuta
U Japanu počeli vanredni parlamentarni izbori

U Japanu je jutros počelo glasanje na vanrednim parlamentarnim izborima, uz snežne padavine širom zemlje koje bi, kako se strahuje, mogle negativno da utiču na izlaznost, preneli su japanski mediji.

Aktuelna premijerka Sanae Takaiči sa svojom Liberalno-demokratskom partijom (LDP) nastoji da zadobije poverenje birača sa ciljem unapređenja ekonomske i bezbednosne politike sa svojim novim koalicionim saveznikom, Partijom inovacija Japana (JIP), prenosi agencija Kjodo. Sanae Takaiči, koja je prošlog oktobra postala prva žena premijer Japana, obecala je da ce odmah podneti ostavku na premijerski položaj ako koalicija ne uspe da obezbedi vecinu u mocnom Donjem domu
