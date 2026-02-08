Zatvorenik zamalo da odleti: Plan za bekstvo šokirao Makedoniju, sve razotkriveno u poslednji čas

Plan je otkriven zahvaljujući dojavama zatvorenika, a dodatne provere su u toku Bezbednosni skeneri nisu detektovali delove Paraglajder sa sedištem, spreman za sklapanje i bekstvo, pronađen je u zatvoru Idrizovo, potvrdio je direktor Zoran Jovanovski u potkastu "Pretres".

Prema njegovim rečima, plan bekstva otkriven je ljude koji su ga pripremali izdao njihov cimera, zatvorenik. Jovanovski je istakao da je paraglajder bio smešten u torbi i da je pronađen tokom renoviranja krova. Po otvaranju torbe, otkriveni su delovi letelice, a dodatno su pronađeni sedište i gumene ručke za upravljanje. On je pojasnio da je paraglajder mogao relativno lako da se unese u ustanovu, jer bezbednosni skeneri nije registrovao metal, već je tretiran kao