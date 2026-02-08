Italijanska policija bacila suzavac na demonstrante koji su protestovali u blizini olimpijskog sela

Danas pre 2 sata  |  Beta/AP
Italijanska policija bacila suzavac na demonstrante koji su protestovali u blizini olimpijskog sela

Italijanska policija je upotrebila suzavac i vodene topove protiv demonstranata koji su bacali petarde u blizini Olimpijskog sela kod Milana.

Do sukoba demonstranata i policije je došlo nakon mirne protestne šetnje u kojoj je učestvovalo nekoliko hiljada ljudi, a povod protesta je bio ekološko zagađenje zbog održavanja Zimskih olimpijskih igara, kao i prisustvo agenata američke zloglasne službe ICE u Italiji. Policija je nakon sukoba zadržala neke demonstrante, koji su navodno pokušavali da stignu do olimpijskog klizališta za hokej u Santađuliji. Do tada se veći mirni protest, u kojem su učestvovale
