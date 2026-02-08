Sofronijević: Stiglo 2,4 miliona prijava za upis bespravnih objekata

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je danas da je do sada stiglo 2,4 miliona prijava za upis bespravnih objekata u Srbiji po osnovu Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima (Svoj na svome) i podsetila da rok ističe u ponoć.

Sofronijević je posetila opštinu Inđija i Kancelariju za upis prava svojine na nepokretnostima i izrazila očekivanje da će do kraja dana biti ukupno 2,5 miliona prijava. "Veliki broj prijava govori o poverenju građana u svoju državu i zakon koji ih neće iznevereti", rekla je Sofronijević. U ponoć ističe rok za prijavu, a sledeći korak jeste obaveštavanje građana elektronskim putem ili putem sms da su upisani kao vlasnici svoje nepokretnosti.