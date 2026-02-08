Rok ističe u ponoć! Ministarka Sofronijević: Stiglo 2,4 miliona prijava, očekujemo još 100.000 do kraja dana

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je danas da je do sada podneto 2,4 miliona prijava za upis bespravnih objekata u Srbiji u okviru Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima („ Svoj na svome“) i podsetila da rok za prijavu ističe u ponoć.

Sofronijevićeva je posetila opštinu Inđija i Kancelariju za upis prava svojine na nepokretnostima, izražavajući očekivanje da će do kraja dana ukupan broj prijava dostići 2,5 miliona. Prema njenim rečima, veliki broj prijava pokazuje poverenje građana u državu i u zakon, koji ih, kako je istakla, neće izneveriti. - Očekujemo da će biti oko 2,5 miliona klasičnih prijava, ali ne smemo zaboraviti da vodimo i posebnu aplikaciju u kojoj će biti evidentirani svi objekti