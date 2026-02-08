Rok ističe u ponoć! Oglasila se Sofronijević u vezi sa legalizacijom

Telegraf pre 3 sata  |  Telegraf.rs/Tanjug
Rok ističe u ponoć! Oglasila se Sofronijević u vezi sa legalizacijom

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je danas da je do sada stiglo 2,4 miliona prijava za upis bespravnih objekata u Srbiji po osnovu Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima (Svoj na svome) i podsetila da rok ističe u ponoć.

Sofronijevićeva je posetila opštinu Inđija i Kancelariju za upis prava svojine na nepokretnostima i izrazila očekivanje da će do kraja dana biti ukupno 2,5 miliona prijava. Prema rečima ministarke, veliki broj prijava govori o poverenju građana u svoju državu i zakon koji ih neće iznevereti. "Očekujemo da će biti oko 2,5 miliona, da kažem, klasičnih prijava, ali ne zaboravite, mi vodimo posebnu aplikaciju gde će biti svi objekti koji su u javnoj svojini opština,
