Dodik čestitao Karanu pobedu na ponovljenim predsedničkim izborima

BANJALUKA – Predsednik SNSD-a Milorad Dodik čestitao je večeras kandidatu te stranke na ponovljenim predsedničkim izborima u Republici Srpskoj Siniši Karanu pobedu.

Dodik je na svom nalogu na mreži Iks objavio fotografiju sa Karanom, napisavši da mu čestita izbornu pobedu, prenosi RTRS. Prethodno je portparol SNSD-a Radovan Kovačević rekao da je Karan osvojio duplo više glasova nego na izborima u novembru prošle godine. Sva biračka mesta su otvorena u sedam, a zatvorena su u 19 časova, pri čemu je iz CIK-a saopšteno da je glasalo 41.826 birača, odnosno njih 49,51 odsto. Pravo glasa na ponovnim prevremenim izborima za