Uhapšen muškarac zbog paljenja auta u Nikšiću: Oglasila se crnogorska policija, reč je o višestrukom povratniku

Kurir pre 56 minuta
Uhapšen muškarac zbog paljenja auta u Nikšiću: Oglasila se crnogorska policija, reč je o višestrukom povratniku

Nikšićka policija uhapsila je S.Č. (31) iz Nikšića zbog sumnje da je izazvao požar na jednom vozilu.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, reč je o višestrukom povratniku u vršenju krivičnih dela. Postupajući po prijavi od 13. novembra 2025. godine da je na jednom parking prostoru u Nikšiću, u ranim jutarnjim časovima, došlo do požara na vozilu marke „VW Passat“. "Policijski službenici su preduzeli niz operativno-taktičkih i dokaznih mera i radnji, te kao izvršioca identifikovali S.Č. (31) iz Nikšića, višestrukog povratnika u vršenju istovrsnih kao i drugih
