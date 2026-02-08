Počelo ponovljeno glasanje za predsednika Republike Srpske: Prvi rezultati do ponoći

Prevremeni predsednički izbori u Republici Srpskoj su održani 23. novembra, a prema saopštenim, ali nepotvrđenim izbornim rezultatima CIK-a BiH, kandidat SNSD-a i stranaka vladajuće koalicije Siniša Karan imao je prednost od više od 9.500 glasova u odnosu na kandidata SDS i opozicije Branka Blanušu.

Nezadovoljne ovim rezultatom, stranke opozicije su uložile niz prigovora o navodnim nepravilnostima na izborima, što je CIK BiH prihvatila i odlučila da u delu biračkih mesta prevremeni izbori budu ponovljeni. U međuvremenu, kandidat za predsednika opozicije, Blanuša, izabran je za predsednika SDS-a. Kako navodi RTRS, prema rezultatima prvobitno održanih izbora, prednost Siniše Karana bila je 9.577 glasova, a nakon što su isključeni glasovi sa spornih biračkih