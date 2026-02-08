Ambasador Ferguson: Napravili ste korak unazad pravosudnim izmenama, odnosi Britanije i Srbije dobri

Nedeljnik
Ambasador Ferguson: Napravili ste korak unazad pravosudnim izmenama, odnosi Britanije i Srbije dobri

Ambasador Velike Britanije u Beogradu Edvard Ferguson (Edward) izjavio je da su odnosi sa Srbijom dobri, da postoji ogroman potencijal za njihovo dalje razvijanje, ali i da je Srbija sa „pravosudnim amandmanima napravila korak nazad“ u evrointegracijama.

On je istakao da Velika Britanija snažno podržava strateško opredeljenje Srbije da se pridruži Evropskoj uniji (EU), iako je ta država „iz sopstvenih razloga odlučila da je napusti, ali mi imamo veoma drugačiju istoriju, drugačiju geografiju, drugačiju ekonomsku strukturu“. „Da bi stigla tamo, Srbija mora da sprovede reforme koje se očekuju od svake zemlje kandidata za EU – u smislu jačanja demokratskih institucija i vladavine prava, slobode medija i zaštite
