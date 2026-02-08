Na Batrovcima kamioni čekaju oko tri sata

Ozon pre 2 sata
Prema podacima Uprave granične policije, dobijenim u 5.15 časova, na putničkim terminalima graničnih prelaza u Srbiji nema zadržavanja, dok se na teretnim terminalima vozila zadržavaju samo na izlazu na graničnom prelazu Batrovci, gde kamioni čekaju oko tri sata.

Na ostalim graničnim prelazima u Srbiji nema zadržavanja za sve kategorije vozila, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS). Takođe, ni na naplatnim stanicama na auto-putevima nema zadržavanja vozila. Vozačima se savetuje dodatni oprez zbog guste magle na putevima, koja značajno smanjuje vidljivost. Magla je prisutna na putevima u Mačvi, Sremu, Podrinju, Banatu i Beogradu, ali i u Podunavlju, duž reka Save, Tamiša i Kolubare, kao i na području Smederevske Palanke
BanatKolubaraBatrovciAMSS

