​Zelenski: Ruski energetski sektor je legitiman cilj za napad

​Energetski sektor predstavlja izvor prihoda za proizvodnju oružja

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da je ruska energetska infrastruktura legitiman cilj ukrajinskih napada, jer energetski sektor predstavlja izvor prihoda za proizvodnju oružja. „Ne moramo da biramo da li ćemo gađati vojni cilj ili energetiku. On (predsednik Rusije Vladimir Putin) prodaje tu energiju, prodaje naftu. Dakle, da li je to energetika ili vojni cilj? Iskreno, to je ista stvar”, napisao je Zelenski na platformi X. Zelenski je dodao