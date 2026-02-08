Duh pobune

Kroz niz brižljivo koncipiranih programskih celina, festival je spojio filmove bliže bioskopskom a ne festivalskom standardu, a ipak zadržao visok autorski nivo

Ako je suditi po punim salama, prvo izdanje Beograd film festivala naišlo je na veoma dobar prijem. S obzirom na to da se dešava u festovsko vreme, u više navrata je isticano kako Beograd film festival nije ni zamena za već dve godine nepostojeći Fest niti puka festovska sukcesija. Osnovna strategija Festivala nije bila da samo nadopuni festivalsku prazninu nastalu potpunom nebrigom za ono što Fest jeste bio i što je značio za kulturu Beograda i Srbije, nego i da