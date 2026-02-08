Duh pobune

Radar pre 49 minuta  |  Miroljub Stojanović
Duh pobune

Kroz niz brižljivo koncipiranih programskih celina, festival je spojio filmove bliže bioskopskom a ne festivalskom standardu, a ipak zadržao visok autorski nivo

Ako je suditi po punim salama, prvo izdanje Beograd film festivala naišlo je na veoma dobar prijem. S obzirom na to da se dešava u festovsko vreme, u više navrata je isticano kako Beograd film festival nije ni zamena za već dve godine nepostojeći Fest niti puka festovska sukcesija. Osnovna strategija Festivala nije bila da samo nadopuni festivalsku prazninu nastalu potpunom nebrigom za ono što Fest jeste bio i što je značio za kulturu Beograda i Srbije, nego i da
Otvori na radar.rs

Pročitajte još

Selektor Festa Dragan Jeličič: Spreman je program za Fest u oktobru

Selektor Festa Dragan Jeličič: Spreman je program za Fest u oktobru

Vreme pre 3 sata
Amazon hitno obustavio emitovanje filma "Melanija": Pojavili se skandalozni natpisi FOTO

Amazon hitno obustavio emitovanje filma "Melanija": Pojavili se skandalozni natpisi FOTO

B92 pre 7 sati
Četiri nagrađivana filma krajem meseca u Sava Centru najavljuju povratak FEST-a

Četiri nagrađivana filma krajem meseca u Sava Centru najavljuju povratak FEST-a

Beta pre 9 sati
Četiri nagrađivana filma krajem meseca u Sava Centru najavljuju povratak FEST-a

Četiri nagrađivana filma krajem meseca u Sava Centru najavljuju povratak FEST-a

Serbian News Media pre 9 sati
Amazon hitno povukao film "Melanija" zbog natpisa na ulazu u bioskop: "Naš plakat je naljutio šefove"

Amazon hitno povukao film "Melanija" zbog natpisa na ulazu u bioskop: "Naš plakat je naljutio šefove"

Kurir pre 9 sati
FEST Intro krajem februara u Sava centru, pod sloganom "Izvinite na prekidu programa"

FEST Intro krajem februara u Sava centru, pod sloganom "Izvinite na prekidu programa"

N1 Info pre 10 sati
FEST Intro 25. i 26. februara u Sava centru: 4 filma sa 12 nominacija za Oskara i nagrađeni u Kanu, Berlinu, Veneciji

FEST Intro 25. i 26. februara u Sava centru: 4 filma sa 12 nominacija za Oskara i nagrađeni u Kanu, Berlinu, Veneciji

Kurir pre 10 sati

Ključne reči

BioskopFest

Kultura, najnovije vesti »

Duh pobune

Duh pobune

Radar pre 49 minuta
Ćopić na sceni teatra humanosti: Održana pretpremijera predstave "Bašta sljezove boje"

Ćopić na sceni teatra humanosti: Održana pretpremijera predstave "Bašta sljezove boje"

Blic pre 2 sata
„Grafičke vizije 8″: Savremena meksička grafika u Institutu Servantes

„Grafičke vizije 8″: Savremena meksička grafika u Institutu Servantes

Danas pre 4 sati
INTERVJU Dado Topić: Jugoslavija je uspela da bude svoja

INTERVJU Dado Topić: Jugoslavija je uspela da bude svoja

Danas pre 5 sati
Pesma za Evroviziju 2026: Inspirativne biografije, od operne scene do višestrukih evrovizijskih nastupa

Pesma za Evroviziju 2026: Inspirativne biografije, od operne scene do višestrukih evrovizijskih nastupa

Danas pre 6 sati