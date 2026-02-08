SNSD proglasio pobedu Siniše Karana na ponovljenim izborima za predsednika RS

U Republici Srpskoj su, na 136 biračkih mesta u 17 gradova i opština, održani ponovljeni prevremeni izbori za predsednika.

Dodik čestitao Karanu Predsednik SNSD-a Milorad Dodik čestitao je kandidatu te stranke Siniši Karanu pobedu na ponovljenim predsedničkim izborima. Čestitao sam Siniši Karanu pobjedu na izborima! pic.twitter.com/FBTi9y2APF— Milorad Dodik (@MiloradDodik) February 8, 2026 Portparol SNSD-a: Karan pobedio još ubedljivije Kandidat SNSD-a Siniša Karan je osvojio na ponovljenim izborima na 136 biračkih mesta dvostruko više glasova u odnosu na 23. novembar, rekao je