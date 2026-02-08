Vremenska prognoza 9. februar 2026.

RTS pre 3 sata
Vremenska prognoza 9. februar 2026.

Očekuje se jače naoblačenje i zahlađenje, uz košavu u Podunavlju i Pomoravlju, ali i na planinama. Ciklon Marta koji je potopio Španiju i Portugaliju stigao je u zapadni Mediteran i sada šalje oblake na Balkan. Zbog velike razlike u vazdušnom pritisku Zadno i istočno od Srbije počeće da duva košava. Sutra naoblačenje, ponegde kiša, a u toku večeri i noći kiša će preći u sneg i u nižim predelima jer tada na Balkan stiže ovaj hladni vazduh sa severoistoka i spušta temperaturu. Najviše padavina i na istoku,

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 09.02.2026. Ponedeljak: Ujutro i pre podne u većini regiona niska oblačnost i magla, koja će mestimično smanjivati vidljivost ispod 200 m uz slab promenljiv vetar. U toku dana umereno do potpuno oblačno sa lokalnom pojavom slabe kiše. U brdsko-planinskim predelima očekuje se sneg, a uz pad temperature, kiša će tokom dana najpre preći u sneg na području Timočke i Negotinske Krajine, a
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Stiže "februarski prolećni šamar"! Naš meteorolog najavio novi fenomen nakon snega, evo kada tačno stiže

Stiže "februarski prolećni šamar"! Naš meteorolog najavio novi fenomen nakon snega, evo kada tačno stiže

Blic pre 3 sata
Stiže nagli preokret vremena, meteorolog otkrio kad će pasti sneg: Spremite se za kišu i poledicu

Stiže nagli preokret vremena, meteorolog otkrio kad će pasti sneg: Spremite se za kišu i poledicu

Mondo pre 2 sata
Čubrilo prognozira zahlađenje i sneg u ovom delu Srbije, a evo kada nam stiže "februarsko proleće" i mogućih 19 stepeni!

Čubrilo prognozira zahlađenje i sneg u ovom delu Srbije, a evo kada nam stiže "februarsko proleće" i mogućih 19 stepeni!

Dnevnik pre 3 sata
Kakva je noć pred nama? Oglasio se RHMZ: U nizijama i kotlinama doći će od opasne pojave

Kakva je noć pred nama? Oglasio se RHMZ: U nizijama i kotlinama doći će od opasne pojave

Telegraf pre 3 sata
Stižu nam zahlađenje i jak vetar, sneg moguć i u nizijama: Meterolog najavljuje veliku promenu nakon Sretenja

Stižu nam zahlađenje i jak vetar, sneg moguć i u nizijama: Meterolog najavljuje veliku promenu nakon Sretenja

Pravda pre 5 sati
Neverovatan preokret vremena! Stiže sneg, evo kada će se zabeleti i nizije

Neverovatan preokret vremena! Stiže sneg, evo kada će se zabeleti i nizije

Telegraf pre 5 sati
Danas nas očekuju kiša i sneg u ovom delu Srbije: Spremite se!

Danas nas očekuju kiša i sneg u ovom delu Srbije: Spremite se!

Telegraf pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BalkanKošavaPortugalSnegRHMZŠpanijaVremenska prognoza

Društvo, najnovije vesti »

Dodik kaže da je pobeda Karana zagrevanje za oktobarske izbore, opoziciju nazvao lažovima

Dodik kaže da je pobeda Karana zagrevanje za oktobarske izbore, opoziciju nazvao lažovima

Danas pre 13 minuta
Roboti, idealan narod

Roboti, idealan narod

Danas pre 1 sat
Priznanje za Vučića: Zanimljiv spisak dosadašnjih dobitnika Ordena „Novomučenika bihaćko-petrovačkih“

Priznanje za Vučića: Zanimljiv spisak dosadašnjih dobitnika Ordena „Novomučenika bihaćko-petrovačkih“

Danas pre 1 sat
Studentska je krvca što kipi u nama

Studentska je krvca što kipi u nama

Danas pre 2 sata
SNSD proglasio pobedu: Siniša Karan je novi predsednik Republike Srpske

SNSD proglasio pobedu: Siniša Karan je novi predsednik Republike Srpske

Danas pre 1 sat