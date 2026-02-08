Vremenska prognoza 9. februar 2026.

Očekuje se jače naoblačenje i zahlađenje, uz košavu u Podunavlju i Pomoravlju, ali i na planinama. Ciklon Marta koji je potopio Španiju i Portugaliju stigao je u zapadni Mediteran i sada šalje oblake na Balkan. Zbog velike razlike u vazdušnom pritisku Zadno i istočno od Srbije počeće da duva košava. Sutra naoblačenje, ponegde kiša, a u toku večeri i noći kiša će preći u sneg i u nižim predelima jer tada na Balkan stiže ovaj hladni vazduh sa severoistoka i spušta temperaturu. Najviše padavina i na istoku,

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 09.02.2026. Ponedeljak: Ujutro i pre podne u većini regiona niska oblačnost i magla, koja će mestimično smanjivati vidljivost ispod 200 m uz slab promenljiv vetar. U toku dana umereno do potpuno oblačno sa lokalnom pojavom slabe kiše. U brdsko-planinskim predelima očekuje se sneg, a uz pad temperature, kiša će tokom dana najpre preći u sneg na području Timočke i Negotinske Krajine, a