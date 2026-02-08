Vraća nam se zima i sneg! Ovi delovi Srbije biće prvi na udaru zahlađenja: Preti i olujni vetar

Vraća nam se zima i sneg! Ovi delovi Srbije biće prvi na udaru zahlađenja: Preti i olujni vetar

Sve više jača ciklon iznad Đenovskog zaliva i Tirenskog mora, koji se svojim centrom trenutno približava središnjm delu Italije.

Ovaj ciklon doneće Srbiji veoma jaku promenu vremena. U Srbiji u ponedeljak ujutro tmurno, ponegde i maglovito. Tokom dana očekuje se jače zahlađenje sa kišom, na planinama i u istočnoj Srbiji sa snegom. Maksimalna temperatura biće između 5 i 10 stepeni. U košavskom području duvaće veoma jak jugoistočni vetar sa olujnim udarima. U večernjim satima dolazi do jačeg zahlađenja, pa se tokom noći ka utorku i u utorak ujutru očekuje susnežica i sneg i u nižim predelima
