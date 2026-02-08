Pevač kidnapovan u Beogradu oslobođen u Rumi, otmičari pobegli

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
Pevač kidnapovan u Beogradu oslobođen u Rumi, otmičari pobegli

BEOGRAD - Policijski službenici su u potrazi za izvršiocima krivičnog dela otmica koji su jutros oteli D. K. (43) u Beogradu i iznuđivali mu novac, a kojeg su potom pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) pronašli vezanih ruku u vozilu u Rumi nakon potere za tim vozilom.

U saopštenju MUP-a se navodi da su oštećenog D. K. u ranim jutarnjim časovima u Karađorđevoj ulici u Beogradu, uz pretnju nožem i vatrenim oružjem, otela za sada dva nepoznata izvršioca koji su od njega iznuđivali novac. Poteru za tim vozilom sproveli su koordinisanom akcijom policijski službenici MUP-a, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala i Službe za borbu protiv terorizma, Žandarmerije, SAJ, Uprave saobraćajne policije, Uprave granične
