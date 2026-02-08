Potera kod Rume: Policija oslobodila kidnapovanog muškarca, otmičari u bekstvu

Koordinisanom akcijom više uprava i specijalnih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova, rano jutros je na teritoriji opštine Ruma zaustavljeno vozilo u kojem se nalazila žrtva otmice, muškarac D.

K. (1983). Drama je počela u ranim jutarnjim časovima u Karađorđevoj ulici u Beogradu, kada su dva, za sada neidentifikovana lica, uz pretnju nožem i vatrenim oružjem otela oštećenog i od njega pokušala da iznude novac. Nakon što je locirano sumnjivo vozilo, otpočela je intenzivna potera u kojoj su učestvovali pripadnici Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, Službe za borbu protiv terorizma, Žandarmerije, Specijalne antiterorističke