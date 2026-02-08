General Aleksejev van životne opasnosti

General-potpukovnik Vladimir Aleksejev došao je svesti nakon pokušaja atentata, saopštio je izvor za Sputnjik.

Prema rečima sagovornika agencije, Aleksejev se probudio juče ujutru i u tom trenutku je bio u teškom stanju. Ranije danas u Federalnoj službi bezbednosti Rusije (FSB) saopšteno je da je osumnjičeni za izvršenje atentata, Ljubomir Korba, uhapšen u Dubaiju i da je, uz posredovanje nadležnih organa Ujedinjenih Arapskih Emirata, izručen Moskvi. Prema podacima Istražnog komiteta Ruske Federacije, Korba je rodom iz ukrajinske Ternopoljske oblasti, a u Rusiju je