General Aleksejev van životne opasnosti

Sputnik pre 53 minuta
General Aleksejev van životne opasnosti

General-potpukovnik Vladimir Aleksejev došao je svesti nakon pokušaja atentata, saopštio je izvor za Sputnjik.

Prema rečima sagovornika agencije, Aleksejev se probudio juče ujutru i u tom trenutku je bio u teškom stanju. Ranije danas u Federalnoj službi bezbednosti Rusije (FSB) saopšteno je da je osumnjičeni za izvršenje atentata, Ljubomir Korba, uhapšen u Dubaiju i da je, uz posredovanje nadležnih organa Ujedinjenih Arapskih Emirata, izručen Moskvi. Prema podacima Istražnog komiteta Ruske Federacije, Korba je rodom iz ukrajinske Ternopoljske oblasti, a u Rusiju je
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

General Aleksejev van životne opasnosti: On komunicira i stabilan je

General Aleksejev van životne opasnosti: On komunicira i stabilan je

Večernje novosti pre 29 minuta
Stanje generala Aleksejeva ozbiljno, ali nije u životnoj opasnosti

Stanje generala Aleksejeva ozbiljno, ali nije u životnoj opasnosti

Politika pre 1 sat
Atentat na ruskog generala: Šta se dogodilo? Pokušaj sabotaže pregovora u Abu Dabiju i signal vrhu armije

Atentat na ruskog generala: Šta se dogodilo? Pokušaj sabotaže pregovora u Abu Dabiju i signal vrhu armije

Večernje novosti pre 1 sat
Oglasili se Ukrajinci povodom atentata na ruskog generala: Evo kako su odgovorili na optužbe

Oglasili se Ukrajinci povodom atentata na ruskog generala: Evo kako su odgovorili na optužbe

Mondo pre 3 sata
Oglasila se Ukrajina o izrešetanom ruskom generalu Uhapšen rus zbog atentata na Putinovog najpouzdanijeg čoveka: "To je…

Oglasila se Ukrajina o izrešetanom ruskom generalu Uhapšen rus zbog atentata na Putinovog najpouzdanijeg čoveka: "To je unutrašnji sukob"

Blic pre 3 sata
Upucao generala Aleksejeva pa pobegao u Dubai: Ruska FSB objavila detalje o napadaču

Upucao generala Aleksejeva pa pobegao u Dubai: Ruska FSB objavila detalje o napadaču

Večernje novosti pre 4 sati
Oglasili se lekari: Evo kakvo je stanje generala Aleksejeva

Oglasili se lekari: Evo kakvo je stanje generala Aleksejeva

Telegraf pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

MoskvaRusijaSputnik V

Svet, najnovije vesti »

U Nigeriji se prevrnuo kamion sa ljudima, poginulo više od 30 njih

U Nigeriji se prevrnuo kamion sa ljudima, poginulo više od 30 njih

Danas pre 1 sat
Novi skandal Trampovih agenata - beba umalo umrla u pritvoru! Zarobili je zajedno sa roditeljima, nisu joj davali lekove, a…

Novi skandal Trampovih agenata - beba umalo umrla u pritvoru! Zarobili je zajedno sa roditeljima, nisu joj davali lekove, a onda je usledilo užasno upozorenje doktora

Blic pre 49 minuta
(Foto) ovu raskošnu epstajnovu nekretninu FBI nije ni taknuo, a krije užase! Pedofil je ovde zlostavljao najmlađe žrtve…

(Foto) ovu raskošnu epstajnovu nekretninu FBI nije ni taknuo, a krije užase! Pedofil je ovde zlostavljao najmlađe žrtve?! "Hteo je da oplodi što više žena"

Blic pre 39 minuta
Norveška ambasadorka Mona Jul podnosi ostavku zbog kontakta sa Epstinom

Norveška ambasadorka Mona Jul podnosi ostavku zbog kontakta sa Epstinom

Danas pre 34 minuta
Da li Nemci rade premalo?

Da li Nemci rade premalo?

Danas pre 1 sat