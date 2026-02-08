Oglasili se Ukrajinci povodom atentata na ruskog generala: Evo kako su odgovorili na optužbe

Mondo pre 1 sat  |  Mihajlo Sfera
Oglasili se Ukrajinci povodom atentata na ruskog generala: Evo kako su odgovorili na optužbe

Ukrajina nije umešana u pokušaj atentata na general-pukovnika Vladimira Aleksejeva, prvog zamenika načelnika ruske vojne obaveštajne službe (GRU), izjavio je zamenik ukrajinskog ministra spoljnih poslova Andrij Sibiha za Reuters. "Ne znamo šta se dogodilo s tim generalom, moguće je da je reč o unutrašnjim ruskim sukobima", rekao je Sibiha.

Ruska Federalna služba bezbednosti (FSB) ranije je tvrdila da je pokušaj atentata na Aleksejeva naručila Ukrajina. Prema navodima FSB-a, muškarac osumnjičen da je pucao i ranio ruskog generala u Moskvi uhapšen je u Dubaiju. Identifikovan je kao Ljubomir Korba, ruski državljanin rođen 1960. godine u Ternopoljskoj oblasti u Ukrajini. FSB navodi da je Korba delovao po nalogu Službe bezbednosti Ukrajine i da je izručen Moskvi. Ruske vlasti tvrde i da su identifikovale
Ključne reči

GruMoskvaUkrajina

