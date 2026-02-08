Oglasio se Zelenski: Ruski energetski sektor je legitiman cilj ukrajinskih napada

Večernje novosti pre 11 minuta
Oglasio se Zelenski: Ruski energetski sektor je legitiman cilj ukrajinskih napada

PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski izjavio je danas da je ruska energetska infrastruktura legitiman cilj ukrajinskih napada, jer energetski sektor predstavlja izvor prihoda za proizvodnju oružja.

Foto: Profimedia - Ne moramo da biramo da li ćemo gađati vojni cilj ili energetiku. On (predsednik Rusije Vladimir Putin) prodaje tu energiju, prodaje naftu. Dakle, da li je to energetika ili vojni cilj? Iskreno, to je ista stvar - napisao je Zelenski na platformi X. Zelenski je dodao da Ukrajina ima dve opcije - da proizvodi oružje i gađa ruske vojne ciljeve ili da napada izvore iz kojih se finansira ruska ratna mašinerija, a to je, kako je naveo, energetski
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Sibiga: Lideri Ukrajine i Rusije moraju direktno da razgovaraju o miru

Sibiga: Lideri Ukrajine i Rusije moraju direktno da razgovaraju o miru

NIN pre 16 minuta
Zelenski: Ruski energetski sistem legitimna meta; Zaharova: Ukrajina neuspešna na vojnom terenu

Zelenski: Ruski energetski sistem legitimna meta; Zaharova: Ukrajina neuspešna na vojnom terenu

RTS pre 16 minuta
Ukrajinski ministar spoljnih poslova: Samo Tramp može da zaustavi rat i posreduje u sporazumu s Rusijom

Ukrajinski ministar spoljnih poslova: Samo Tramp može da zaustavi rat i posreduje u sporazumu s Rusijom

Newsmax Balkans pre 1 sat
Kijev: Samo Tramp može zaustaviti rat

Kijev: Samo Tramp može zaustaviti rat

Vesti online pre 1 sat
Procurile informacije: Zelenski lično naredio atentat?

Procurile informacije: Zelenski lično naredio atentat?

B92 pre 1 sat
Novi žestok napad ruskih snaga na Ukrajinu: Ima poginulih i povređenih

Novi žestok napad ruskih snaga na Ukrajinu: Ima poginulih i povređenih

Mondo pre 3 sata
Nastavlja se ofanziva Rusije: Vojska zauzela po jedno naselje u Harkovskoj i Sumskoj oblasti, izvršen udar i na Kramatorsk

Nastavlja se ofanziva Rusije: Vojska zauzela po jedno naselje u Harkovskoj i Sumskoj oblasti, izvršen udar i na Kramatorsk

Večernje novosti pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinUkrajinaRusijanaftaRat u UkrajiniVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Rat za resurse: Dok svi gledaju ka Ukrajini, najkrvaviji rat za resurse se vodi na drugom mestu (mapa)

Rat za resurse: Dok svi gledaju ka Ukrajini, najkrvaviji rat za resurse se vodi na drugom mestu (mapa)

Pravda pre 16 minuta
U Japanu počeli vanredni parlamentarni izbori

U Japanu počeli vanredni parlamentarni izbori

Blic pre 16 minuta
Sibiga: Lideri Ukrajine i Rusije moraju direktno da razgovaraju o miru

Sibiga: Lideri Ukrajine i Rusije moraju direktno da razgovaraju o miru

NIN pre 16 minuta
Etiopija optužila Eritreju za vojnu agresiju

Etiopija optužila Eritreju za vojnu agresiju

NIN pre 16 minuta
Japanska premijerka Takaići ostvarila ubedljivu pobedu na vanrednim izborima

Japanska premijerka Takaići ostvarila ubedljivu pobedu na vanrednim izborima

Euronews pre 16 minuta