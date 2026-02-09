Putevi Srbije - obavezni TAG uređaji za kamione od 1. aprila 2026. godine (VIDEO)

Auto magazin pre 20 minuta
U cilju obezbeđenja prelaznog perioda i tehničke podrške za sve korisnike, Putevi Srbije je donelo odluku da primenu zakonskih odredbi odloži do 1. aprila 2026. godine...

Putevi Srbije obaveštava javnost da je u skladu sa Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara, obavezna upotreba TAG uređaja za vozila IV kategorije – teretna vozila, počev od 1. januara 2026.g. U cilju obezbeđenja prelaznog perioda i tehničke podrške za sve korisnike, Putevi Srbije je donelo odluku da primenu zakonskih odredbi odloži do 1. aprila 2026.g. Obavezna upotreba TAG uređaja za vozila IV kategorije uvedena je radi povećanja protočnosti saobraćaja,
