Pokrenuta istraga: Zašto se lome olimpijske medalje

Organizatori Zimskih olimpijskih igara u Italiji „pažljivo ispituju" zbog čega se polomilo više olimpijskih medalja dodeljenih raznim sportistima.

Brizi Džonson i Alisa Liu, osvojačice zlatnih medalja za Ameriku, rekle su da su im se medalje odmah po prijemu otkačile od traka na koje su bile zakačene

Džonson je bila najbolja u spustu u alpskom skijanju, a odmah potom na konferenciji za novinare pokazala je oštećenu medalju.

„Dakle, evo medalje. A evo i trake. Ovde je mali deo kojim je medalja prikačena za oglicu i da, raspao se", rekla je.

Na snimku na društvenim mrežama, Liu je ukazala na sličan problem pošto je došla do zlata u američkom timu u umetničkom klizanju.

Na snimku drži medalju u jednoj, a traku u drugoj ruci, uz komentar: „Mojoj medalji ne treba traka".

Eba Anderson, švedska skijašica koja je osvojila srebro u skijatlonu, takođe je navodno iskusila isti problem, baš kao i nemački bijatlonac Justus Štrelov, osvajač bronze u mešovitoj štafeti.

Sa problemima su se suočili i članovi nemačke reprezentacije u bijatlonu.

Dok su se radovali posle osvajanja bronze u hotelu, jednom od njih je prilikom skoka otpala medalja sa vrpce, vidi se na snimku koji su podelili na Instagramu.

Istraga o ovom nesvakidašnjem problemu je u toku, saopštio je Andrea Francizi, šef organizacionog tima olimpijskog turnira u Kortini i Milanu.

„Potpuno smo svesni situacije. Ispitujemo šta je tačno problem.

„Obratićemo posebnu pažnju na medalje, jer želimo da sve prođe savršeno kada se dodeljuju medalje, pošto je to jedan od najvažnijih trenutaka za sportiste", kaže on.

Iz Olimpijskog i Paralimpijskog komiteta Amerike kažu za BBC da čekaju da organizatori reše problem.

Još nije potvrđeno da li će takmičarima biti uručene nove medalje umesto oštećenih.

Ovo nije prvi put da se dovodi u pitanje kvalitet olimpijskih odličja.

Do februara 2025. podneto je 220 zahteva da se zamene medalje osvojene na Letnjim Olimpijskim igrama u Parizu 2024. zbog pohabanosti, a to je oko četiri odsto od ukupnog broja dodeljenih medalja.

Jasmin Harper, koja je osvojila prvu medalju za Veliku Britaniju u Parizu takmičeći se u ronjenju, primetila je da njena medalja „tamni".

Organizatori Igara u Parizu obećali su da će sve oštećene medalje zameniti.

Najskuplja medalja svih vremena

Olimpijske medalje su izrađene u italijanskoj državnoj kovnici novca u Rimu i prve su u istoriji Igara koje su u potpunosti sačinjene od recikliranih metala dobijenih iz proizvodnog otpada.

Livene su u indukcionim pećima koje pokreće isključivo obnovljiva energija.

Dizajn medalja pod sloganom Dve polovine, jedna celina simbolizuje uniju dva grada domaćina (Milana i Kortine), ali i saradnju sportista i njihovih timova.

Svaka medalja ima prečnik od 80 i debljinu od 10 milimetara.

Zlatna teži čak 506 grama. Napravljena je od 500 grama srebra i šest grama čistog zlata.

Zbog rekordno visokih cena plemenitih metala na svetskom tržištu, zlatna medalja iz Milana i Kortine vredi oko 2.300 dolara, što je više nego dvostruko u odnosu na medalje iz Pariza 2024.

