Bed Bani i Lejdi Gaga srušili internet na Superboulu: Španski ritam i poruke iz žiže američke politike koje su ponovo razbesnele Donalda Trampa

Danas pre 5 sati  |  Pero Jovović
Sinoćnji nastup Benita Antonija Martíneza Okasija, umetnički poznatijeg kao Bed Bani, na poluvremenskom šou programu Superboula ostaviće trajni trag, ne samo u istoriji pop kulture, već i u gustom političkom pejzažu Sjedinjenih Američkih Država.

Na stadionu Levi’s, pred rekordnim brojem gledalaca širom sveta, latino zvezda je postavila pitanje američkog identiteta, imigracije i pripadnosti, dok se zemlja paralelno suočava sa sve izraženijom imigracionom krizom i oštrim politikama imigracionog sektora ICE. Bed Bani je istorijski prvi latino solo izvođač koji je predvodio poluvremenski nastup gotovo u potpunosti na španskom jeziku – činjenica koja je istovremeno oduševila milione i izazvala oštru kritiku
