Bed Bani i Lejdi Gaga srušili internet na Superboulu: Španski ritam i poruke iz žiže američke politike koje su ponovo razbesnele Donalda Trampa

Sinoćnji nastup Benita Antonija Martíneza Okasija, umetnički poznatijeg kao Bed Bani, na poluvremenskom šou programu Superboula ostaviće trajni trag, ne samo u istoriji pop kulture, već i u gustom političkom pejzažu Sjedinjenih Američkih Država.

Na stadionu Levi’s, pred rekordnim brojem gledalaca širom sveta, latino zvezda je postavila pitanje američkog identiteta, imigracije i pripadnosti, dok se zemlja paralelno suočava sa sve izraženijom imigracionom krizom i oštrim politikama imigracionog sektora ICE. Bed Bani je istorijski prvi latino solo izvođač koji je predvodio poluvremenski nastup gotovo u potpunosti na španskom jeziku – činjenica koja je istovremeno oduševila milione i izazvala oštru kritiku