Varnice između Kim Kardašijan i Luisa Hamiltona zapalile i internet: Uživali na Superboulu u luksuznoj loži

Nakon što su glasine o njihovoj romansi uzburkale javnost tokom prošlonedeljnog „bekstva“ u Pariz, Kim Kardašijan i Luis Hamilton dodatno su podgrejali nagađanja zajedničkim pojavljivanjem na Superboulu 60.

Dvojac je snimljen u opuštenom razgovoru u luksuznoj loži stadiona Levis u Santa Klari, a njihov govor tela, prema mišljenju mnogih, otkriva da je dugogodišnje prijateljstvo preraslo u nešto više. Najpoznatija rijaliti zvezda današnjice i sedmostruki svetski prvak Formule 1 nisu se trudili da se sakriju od bliceva dok su pratili napeti okršaj Nju Ingland Patriotsa i Sijetl Sihoksa. Kim, koja je nedavno proslavila 45. rođendan, za ovu priliku odabrala je dramatično