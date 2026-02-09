"Preseklni kablove na pruzi, a onda se šepure okolo": Meloni osudila demonstrante u Milanu

Kurir pre 58 minuta  |  Beta)
"Preseklni kablove na pruzi, a onda se šepure okolo": Meloni osudila demonstrante u Milanu

Premijerka Italije Đorđa Meloni osudila je demonstracije u Milanu i navodnu sabotažu pruge u severnoj Italiji, a odgovorne je nazvala "neprijateljima Italije i Italijana". "Oni protestuju 'protiv Olimpijade' pa onda te slike završe na raznim televizijama širom sveta.

Nakon što su neki drugi presekli kablove na šinama kako bi sprečili vozove da odlaze", rekla je Meloni, i dodala da hiljade Italijana, od kojih su mnogi volonteri, rade kako bi Olimpijada prošla što bolje. Italijansko ministarstvo saobraćaja saopštilo je da je pokrenulo istragu o terorizmu zbog subotnje "sinhronizovane sabotaže pruge" u severnoj Italiji. U Milanu je juče policija na demonstrante bacala suzavac, a upotrebila je i vodeni top, nakon što je jedna grupa
