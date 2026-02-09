NBS: DInarska i devizna štednja nastavljaju da beleže rekordne nivoe

NIN pre 1 sat  |  FoNet
NBS: DInarska i devizna štednja nastavljaju da beleže rekordne nivoe

Dinarska i devizna štednja su početkom 2026. godine nastavile da beleže rekordne nivoe, tako da je, prema operativnim podacima, dinarska štednja krajem januara iznosila blizu 208 milijardi dinara, a devizna 16,3 milijarde evra, saopšteno je danas iz Narodne banke Srbije.

Rast štednje stanovništva zabeležen je i u drugoj polovini 2025. godine uprkos i dalje prisutnim globalnim neizvesnostima, što je, kako navode iz NBS, pokazatelj poverenja građana u domaći bankarski sektor i finansijski sistem. U drugoj polovini 2025. godine, dinarska štednja je povećana za 10,4 milijarde dinara (5,3 odsto) i krajem decembra 2025. godine je iznosila 206,2 milijarde dinara. I devizna štednja je u istom periodu zabeležila rast – povećana je za 459,5
Među rekorderima: Javni dug Vranja preko 10 miliona evra

NBS: Porasla štednja i u dinarima i u devizama

Srbi veruju dinaru: Nastavljen rast štednje u drugoj polovini 2025.

Novi dug po starim bilansima: Januarski krediti veći za 15,2 odsto, sa otplatom najviše kasne preduzetnici

NBS: U drugoj polovini 2025. porasle i dinarska i devizna štednja

NBS: Više se isplati štednja u dinarima

Analiza NBS: Na štednji u dinarima 206 milijardi, prosečan iznos po računu - 189.000 dinara

Ključne reči

NBSNarodna BankaNarodna Banka SrbijeDevizna štednjaekonomijadinarštednja

U kojim evropskim gradovima je najskuplja struja? Beograd mnoge iznenadio

Lavrov, Netanjahu i Orban čestitali Karanu pobedu na izborima u Republici Srpskoj

Bitkoin pao za 2,73 odsto na 58.160 evra, itirijum za 3,74 odsto na 1.715 evra

Panika među kripto-investitorima: Bitkoin pao, trgovci se štite od daljih gubitaka

Među rekorderima: Javni dug Vranja preko 10 miliona evra

