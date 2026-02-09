NBS: DInarska i devizna štednja nastavljaju da beleže rekordne nivoe

Dinarska i devizna štednja su početkom 2026. godine nastavile da beleže rekordne nivoe, tako da je, prema operativnim podacima, dinarska štednja krajem januara iznosila blizu 208 milijardi dinara, a devizna 16,3 milijarde evra, saopšteno je danas iz Narodne banke Srbije.

Rast štednje stanovništva zabeležen je i u drugoj polovini 2025. godine uprkos i dalje prisutnim globalnim neizvesnostima, što je, kako navode iz NBS, pokazatelj poverenja građana u domaći bankarski sektor i finansijski sistem. U drugoj polovini 2025. godine, dinarska štednja je povećana za 10,4 milijarde dinara (5,3 odsto) i krajem decembra 2025. godine je iznosila 206,2 milijarde dinara. I devizna štednja je u istom periodu zabeležila rast – povećana je za 459,5