Među rekorderima: Javni dug Vranja preko 10 miliona evra

Po visini javnog duga od 1,2 milijarde dinara ili više od 10,2 miliona evra, Vranje je na neslavnom trećem mestu u Srbiji, pokazuju podaci Ministarstva finansija.

Kako Vranje po poslednjem popisu ima 74.300 stanovnika, to je dug po glavi stanovnika oko 137 evra. Iako se lokalni vlastodršci godinama hvale svojim finansijskim pokazateljima, ispada da su, prema podacima ministarstva, od Vranja u Srbiji gori samo Beograd i Novi Sad. U mesečnom izveštaju Uprave za javni dug (decembar 2025), sve lokalne samouprave u Srbiji duguju 48 milijardi dinara (oko 400 miliona evra). Dug Beograda je 32,8, a Novog Sada 5,7 milijardi dinara.